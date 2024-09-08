Bright Osayi-Samuel, Galatasaray derbisini kaçıracak
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla maç fazlasıyla lider konumda bulunuyor.

Milli ara döneminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilere Bright Osayi-Samuel'den kötü bir haber geldi.

3 HAFTA YOK

Sports Digitale'nin haberine göre; Osayi son antrenmanda arka adele sakatlığı geçirdi ve antrenmana devam edemedi.

Nijeryalı futbolcu sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

DERBİYİ KAÇIRACAK

Osayi Samuel'in sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de Union Saint-Gilloise karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

Kasımpaşa - (15 Eylül)

Fenerbahçe - Galatasaray (21 Eylül)

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (26 Eylül)

PİYASA DEĞERİ 8.5 MİLYON EURO

2021 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta sahaya çıktı.

8.5 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı isim, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.