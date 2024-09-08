Bright Osayi-Samuel, Galatasaray derbisini kaçıracak

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla maç fazlasıyla lider konumda bulunuyor.
Milli ara döneminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilere Bright Osayi-Samuel'den kötü bir haber geldi.
3 HAFTA YOK
Sports Digitale'nin haberine göre; Osayi son antrenmanda arka adele sakatlığı geçirdi ve antrenmana devam edemedi.
Nijeryalı futbolcu sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
DERBİYİ KAÇIRACAK
Osayi Samuel'in sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de Union Saint-Gilloise karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.
Kasımpaşa - Fenerbahçe (15 Eylül)
Fenerbahçe - Galatasaray (21 Eylül)
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (26 Eylül)
PİYASA DEĞERİ 8.5 MİLYON EURO
2021 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta sahaya çıktı.
8.5 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı isim, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.
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