Bright Osayi-Samuel: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0'lık skorla devirdi.
Müsabakanın ardından konuşan Bright Osayi-Samuel, "Açıkçası benim için zorlu dakikalar vardı. Özellikle de ilk 20-30 dakika içerisinde bir darbe aldım ama sonrasında tabii ki devam etmem gerekiyordu. Maçın sonrasında ağrı biraz daha düştü. Bugün 3 puan almamız çok önemliydi. Sabırsızlıkla bundan sonra oynayacağımız maçı bekleyeceğiz" dedi.
"Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"
25 yaşındaki futbolcu bu sezonki tüm resmi müsabakaları kazanarak 12'de 12 yapmalarına dairse şunları söyledi:
Şu anda kendimizi gerçek anlamda iyi hissediyoruz. Zaten iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. İnanıyorum ki zaman geçtikçe, maç oynadıkça hep beraber çok daha iyi bir performans ortaya koyacağız. Bugün de almış olduğumuz galibiyetten dolayı çok ama çok mutluyuz. Bizim açımızdan bugün en önemlisi günü galibiyetle noktalamaktı. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Zaten maça başlarken ana isteğimiz hızlı ve agresif bir şekilde başlamaktı. Bunu yapabildiğimiz için mutluyuz. Taraftarlarımız da bugün çok iyi destek gösterdiler. Aldığımız galibiyetler oynayacağımız maçlarda bize özgüven olarak geri dönüyor.