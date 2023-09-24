Bright Osayi-Samuel: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, Alanyaspor’u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0'lık skorla devirdi.

Müsabakanın ardından konuşan Bright Osayi-Samuel, "Açıkçası benim için zorlu dakikalar vardı. Özellikle de ilk 20-30 dakika içerisinde bir darbe aldım ama sonrasında tabii ki devam etmem gerekiyordu. Maçın sonrasında ağrı biraz daha düştü. Bugün 3 puan almamız çok önemliydi. Sabırsızlıkla bundan sonra oynayacağımız maçı bekleyeceğiz" dedi.

"Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"

25 yaşındaki futbolcu bu sezonki tüm resmi müsabakaları kazanarak 12'de 12 yapmalarına dairse şunları söyledi: