Bright Osayi-Samuel: Özgüvenimiz oldukça üst düzeyde Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçını değerlendirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Pendikspor'u 5-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Osayi-Samuel, "Hafta arasında oynadıktan sonra haftasonunda ligde kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Takım olarak her maç gelişmenin önemine inanıyoruz. Gelecek hafta yine önemli bir maça çıkacağız" dedi.

"Takımda özgüven oldukça üst düzeyde"

Özgüvenlerinin yerinde olduğunu söyleyen 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "Takımda özgüven oldukça üst düzeyde. Taraftar her maç takımı çok itiyor. Bunu yoğun şekilde hissediyoruz. Biz de kazanarak onları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.