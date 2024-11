Bright Osayi Samuel'den Jose Mourinho'ya övgüler

Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden olan Bright Osayi Samuel, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak savunma oyuncusu, Nijerya basınından Football Fans Tribe'a konuştu.

"TÜRKİYE'DE HAYAT GÜZEL"

Fenerbahçe'deki günlerine değinen Osayi Samuel, şu sözleri sarf etti:

"BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIM EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖR KESİNLİKLE MOURINHO"

Jose Mourinho ile ilişkilerinin nasıl olduğu hakkındaki soruyu yanıtlayan Osayi-Samuel, şunları dedi:

Mourinho ile çalışmak çok güzel bir şey. Her günümüz bir sınav gibi ve her gün o sınavı geçmek zorundayız, her gün! Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer o sizi severse, gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan da bu zaten, hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum.