Bright Osayi Samuel'den Jose Mourinho'ya övgüler

Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden olan Bright Osayi Samuel, çarpıcı açıklamalara imza attı.
Sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak savunma oyuncusu, Nijerya basınından Football Fans Tribe'a konuştu.
"TÜRKİYE'DE HAYAT GÜZEL"
Fenerbahçe'deki günlerine değinen Osayi Samuel, şu sözleri sarf etti:
Türkiye'de hayat güzel. Sakatlığımı atlattım ve oynamaya başladım. Önemli olan da bu, oynayabildiğim kadar maç oynamak.
"BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIM EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖR KESİNLİKLE MOURINHO"
Jose Mourinho ile ilişkilerinin nasıl olduğu hakkındaki soruyu yanıtlayan Osayi-Samuel, şunları dedi:
Mourinho ile çalışmak çok güzel bir şey. Her günümüz bir sınav gibi ve her gün o sınavı geçmek zorundayız, her gün! Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer o sizi severse, gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan da bu zaten, hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum.
"KENDİMİ DAHA İYİ TANITMA FIRSATI BULDUM"
Son olarak Manchester United maçı hakkında konuşan yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Manchester United maçından önce birçok mesaj aldım. O maçı herkesin izleyeceğini biliyordum ve bu beni daha da motive etti. Beni yeterince tanımayan Nijerya halkına da kendimi daha iyi tanıtma fırsatı buldum.
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