Bright Osayi Samuel'in ikili mücadele başarısı! Rekora gidiyor Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi Samuel, Antalyaspor karşısındaki performansıyla yine alkış aldı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel, her geçen maç taraftarları kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Osayi-Samuel, özellikle ikili mücadelelerde rakiplerine göz açtırmadı. 25 yaşındaki sağ bek, 14 ikili mücadelenin 10'undan galip ayrılan taraf oldu.

Top kapma canavarı

Samuel, ayrıca 41 pas denemesinin 37'sinde adresi bularak yüzde 90,2 isabet oranı yakaladı. Başarılı oyuncu ayrıca 1 şut pası verdi. Osayi-Samuel savunmada ise 2 top kaparken, 2 atak uzaklaştırdı ve 1 kez pas arası yaptı.

Sahada en çok koşan futbolculardan biri olan Nijeryalı yıldız, hocası İsmail Kartal'dan tam not almayı başardı.