Bright Osayi Samuel'in son durumu netleşti

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UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.

Bu müsabakada sakatlık geçiren sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Bright Osayi Samuel'in son durumu belli oldu.

ŞANS VERİLİRSE OYNAYACAK

NTV'nin haberine göre; herhangi bir sakatlık problemi olmayan 26 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho'nun şans vermesi halinde pazar günü Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında forma giyebilecek.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi Samuel, Manchester United müsabakanın ikinci yarısında sakatlık yaşamıştı.

Maçın 54. dakikasında kendini yere bırakan Nijeryalı oyuncu, 2 dakika sonra rakip ceza sahasına girdiği pozisyonda ikili mücadelede yerde kalarak penaltı beklemişti.

Oyun daha sonra devam ederken, 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı.