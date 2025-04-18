Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması

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Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Premier Lig'in 33. haftasında Brentford'a konuk olacakları maç öncesi konuştu.

"James Milner ve Ferdi Kadıoğlu'nu sezon bitmeden yeniden görebilecek miyiz" sorusuna Fabian Hürzeler, "Evet, şansları var" cevabını verdi.

AMELİYAT OLMUŞTU

Brighton'da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat olmuştu.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, "İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim" notunu eklemişti.

8 MAÇA ÇIKTI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi, şu ana kadar toplam 8 resmi maçta forma giyerek, 445 dakika süre aldı.