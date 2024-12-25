Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı

Haber Merkezi

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılan ve İngiliz takımı Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, konuşulmaya devam ediyor.

Premier Lig ekibi, oyuncusu Ferdi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"FERDİ ŞENLİK HAVASINDA"

İngiliz ekibinden Ferdi ile verilen Noel mesajında, "Ferdi şenlik havasında" ifadeleri kullanıldı.

Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için yaptığı bu paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

30 milyon euro piyasa değerine sahip olan Ferdi, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Brighton formasını yalnızca 8 maçta giydi.

25 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.