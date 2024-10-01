AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, Avrupa hezimetine rağmen şampiyonluk yarışından kopmadığını gösterdi.

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Van Bronckhorst, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, eksiklerden dolayı çok sayıda değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"TAKIMIN BUGÜNKÜ DEFANSINI ÖVMELİYİZ"

Görev verdiği oyuncularının iyi performans sergilediklerini anlatan Van Bronckhorst, şunları kaydetti:

Rashica'yı bugün bek pozisyonuna çektik, iyi oynadı. Hücumdan savunmaya geçiş anlamında iyi bir performans gösterdi. Aynı zamanda penaltı pozisyonunda o da vardı. Bir nevi asist yaptı. Emirhan bek oynadı ama Kayserispor'un bugün oynadığı oyundan dolayı merkezde konumlandı. Tüm sahada birebir oynandık, ikinci yarıda bunu daha iyi yaptık. Joao Mario orta sahada oynadı, farklı pozisyonlarda da oynayabilme yeteneklerine sahip bir futbolcu. Gedson Fernandes, bugün iyi bir gol attı. Orta sahayı kontrol altına aldık. Takımın bugünkü defans performansını övmeliyiz. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'dan sonra bugün gösterdiğimiz reaksiyon çok güzel.