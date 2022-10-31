Bruma, Fenerbahçe kadrosuna dönecek

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Bruma, yönetimle görüşerek TFF kadrosuna girmek için söz aldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Bruma'nın geleceği merak konusu oldu.

Sakatlığı nedeniyle kadroya yazılmayan Portekizli futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus tarafından istendiği için transfer edilmişti.

Daha sonrasında kadrodaki yerini kaybeden Bruma, TFF lisans listesine de yazılmayarak futbolseverleri şaşırtmıştı.

Bruma kadroya yazılacak

Tecrübeli oyuncunun, yönetimle görüşerek ocak ayı için kadroya yazılma sözü aldığı öğrenildi.

Ali Koç ve kurmayları ile görüşen Portekizli futbolcu, kadro dışı kalma sebebinin performans değil de sakatlık olduğunu öğrenmesi sonucunda görüşmeden bir hayli memnun ayrıldı.

Bruma'nın kadroya kaydedilmesi halinde hangi yabancı futbolcunun kadrodan silineceği de merak konusu oldu.