Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jorge Jesus'un Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı istediği iddia edildi. Peki, Bruma, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Jorge Jesus dönemine başlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmları devam ediyor.

Takımı büyük oranda korumak isteyen ancak kritik noktalara transferler yapmanın derdinde olan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un raporuna göre hareket ediyor.

Başarılı teknik adamın ekibi uzun zamandır takımı izlerken, bir yandan ise transfer çalışmaları yapıyor.

Bu kapsamda Brezilya basını, Botafogo’nun kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldızı Bruma'yı Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediğini iddia etti.

Bu iddiaların doğruluğunu öğrenmek isteyenler, "Bruma, Fenerbahçe'ye mi geliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bruma, Fenerbahçe'ye mi geliyor? İşte yanıtı...

Bruma, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Brezilya basını, Botafogo’nun kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldızı Bruma'yı Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediğini öne sürdü.

Haberde, Fenerbahçe’nin de Bruma ile ilgilendiği öne sürüldü. PSV’de geride kalan sezonda 10 gol atan 27 yaşındaki oyuncunun düzenli oynamak için takımından ayrılacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, Fenerbahçe’nin iyi bir teklif yapması halinde Botafogo’nun ‘bilek güreşine’ girmeyerek transferde geri adım atacağı öne sürüldü.