Bruma: Galatasaray'da ilk 2 ay büyük baskı yaşadım

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma, sarı kırmızılı kulüpte geçirdiği günlerle ilgili konuştu.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma, sarı kırmızılı takımda oynadığı günleri ve yaşadıkları ile ilgili itiraflarda bulundu.

"İLK 2 AY BÜYÜK BASKI YAŞADIM"

Bruma röportajında Galatasaray'da hayran olduğu Drogba ve Sneijder ile birlikte oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Galatasaray'da Drogba ve Sneijder ile takım arkadaşı olma şansına eriştim. Her gün onlarla idman yapmak kolay değildi. Ben o zamanlar çocuktum, topu onlara ulaştırmaya çalışıyordum. İlk 2 ay büyük baskı yaşadım" diye konuştu.





"KARİYERİMİN EN KÖTÜ ANI GALATASARAY'DA YAŞADIĞIM SAKATLIK"

Galatasaray'da uzun süre sakatlık yaşadığı dönem ise kariyerinin en kötü zamanı olarak dile getirerek, "Kariyerimin en kötü anı Galatasaray'daki ilk yılımda yaşadığım diz sakatlığım oldu. 2013'te bağlarımı yırttım ve neredeyse 7 ay oynayamadım." açıklamasını yaptı.

"SNEIJDER EĞLENMEKTEN ÇOK HOŞLANMAZDI"

Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile ilgili görüşlerinse ise Bruma, "Drogba çok iyi bir insan, doğuştan şakacı ve çok eğlenceli. Sneijder daha farklıydı, daha sakindi. Eğlenmekten çok hoşlanmazdı" sözlerini kullandı.



