Bruma İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin kiralık olarak alacağı Armindo Bruma, sözleşme anlaşması için İstanbul'a vardı.

Fenerbahçe Bruma için, PSV Eindhoven ile kiralık transfer anlaşması sağlamıştı. Armindo Bruma ise imza atmak için İstanbul'a ayak basmış bulunuyor.

Gece saatlerinde Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşan Portekizli oyuncuyu Fenerbahçe kulübü yetkilileri karşıladı. Havalimanında çalışanlar Bruma ile fotoğraf çektirdi.

"Süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecek"

Fenerbahçe kulübü daha önce yaptığı açıklamasında, "Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer vermişti.

Sağlık kontrolünden geçecek

Bruma İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra son görüşmelerini gerçekleştirecek.

Galatasaray'da forma giymişti

Galatasaray'a 2013 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bruma, 3 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi. Bruma, İspanya'da Real Sociedad'da kiralık oynadıktan sonra 2017'de Galatasaray'dan Almanya takımı Leipzig'e bonuslar hariç 12.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

PSV Eindhoven'a 2019 yılında 15 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2020-2021'i Olimpiakos'ta kiralık geçirdi. Geçen sezon PSV Eindhoven'da 46 resmi maçta 15 kez ilk 11'de oynayan Portekizli kanat oyuncusu, 10 gole imza attı.



