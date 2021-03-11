Bruma: Sneijder yanıma geldi, kalk orası Drogba'nın yeri dedi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği günlerden bahsetti. Portekizli oyuncu, Drogba ve Fatih Terim'e övgüler yağdırdı.

2014-2017 yılları arasonda Galatasaray forması giyen ve 2017'de 15 milyon euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'e transfer olan Portekizli yıldız Bruma, Portekiz basınına konuştu ve İstanbul günlerine de değindi.

İşte şu sıralarda Olympiakos forması giyen Bruma'nın sözleri...

"TERİM İLETİŞİM KONUSUNDA BAŞARILI BİR HOCA"

"Galatasaray'a gitmek benim için önemli bir adımdı, İstanbul'da güzel günler geçirdim, Fatih Terim'den de çok şeyler öğrendim. Fatih Terim genç oyunculara çok önem veriyordu, çok iyi anlaşıyordu. İdmanlardan sonra sürekli konuşuyordu. İletişim konusunda gerçekten başarılı bir teknik adamdı."





"SNEIJDER GELDİ, ORASI DROGBA'NIN YERİ DEDİ"

"Sneijder ve Drogba ile birlikte oynamak benim için çok özeldi. Onları izlemiştim ve onlarla aynı takımdaydım. Herkesten bir şeyler kapmaya çalıştım."

"Çok küçüktüm, neyin ne olduğunu bilmiyordum. Galatasaray'da kahvaltıya gittim, çok sakindim, bir yere oturdum. 2 dakika sonra Sneijder geldi ve oturduğum yerin Drogba'nın yeri olduğunu söyledi, kalkmam gerektiğini söyledi. Tam ben kalkıyordum ki Drogba geldi ve oturmamı söyledi, yanıma oturdu. Benimle konuşmaya başladı, çok utandım. Yemeği falan bıraktım, söylediklerini dinlemeye başladım. Ona bir şey söylemeye çekiniyordum, sadece dinledim."

"HERKES BENİMLE DALGA GEÇTİ"

"Galatasaray'a geldikten sonra bir röportajda "Şampiyon Galatasaray" demem istendi. "Şampiyon Galasataray" dedim, bir anda patladı. İdmana geç gitmiştim ve kimsenin haberi yoktu. Eve gidince bombanın patladığını gördüm. Herkes benimle dalga geçiyordu."