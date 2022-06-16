Bruma sözleşmeyi imzaladı

Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'yı kiraladı. Portekizli futbolcu formasını sırtına geçirip sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin ardından bir transferi daha resmiyete döktü.

Sarı-lacivertliler'in PSV Eindhoven'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Armindo Bruma, resmi sözleşmeye imza attı.

Portekizli futbolcuya imza sırasında Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki eşlik etti.

Fenerbahçe duyurdu

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Bruma'dan ilk sözler

Fenerbahçe'nin PSV'den satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığı Armindo Bruma, transferinin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli futbolcunun sözleri...

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Şu an çalışmalara başlamaya hazırım. Umarım ki ligi kazanırız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar ortaya koyabiliriz."

"Jesus'la çalışacağım için şanslıyım"

"Daha önce Türkiye'de oynamıştım. Bu ligi çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi de çok iyi biliyorum, çok büyük bir kulüp. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kazanmak için oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde başarılı olmak istiyoruz. Hocayı çok iyi tanıyorum. Çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hoca. Jesus ile çalışacağım için çok şanslıyım. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum."

"Çok gol atmak istiyorum"

"Taraftarlar bizim için çok önemli. Ligi şampiyon olarak tamamlamamızı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmamızı istiyorlar. Her şey mümkün. Bu hedefler için çok sıkı çalışacağız. İyi futbol oynayarak, sıkı çalışarak gerçekleştirmek istiyoruz. Çok gol atmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."





46 maçta 10 gol 4 asist

Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.

Bruma, 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.