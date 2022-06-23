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    Bruma ve Lincoln, Skhupi maçından geçer not aldı

    Sezonun ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi KF Skhupi ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, yeni transferler Lincoln Henrique ve Armindo Bruma gösterdikleri performansla dikkat çekti.
    • 23.06.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 19:25
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    Bruma ve Lincoln, Skhupi maçından geçer not aldı

    Fenerbahçe'nin iki yeni transferi Lincoln Henrique ve Bruma dün göz doldurdu.

    Lincoln ilk 11'de oynadı, 10 numara pozisyonunda görev aldı. Maç içinde sık sık sağ kanada geçip, İrfan Can'la yer değiştirdi. Jesus sürekli ceza sahasına koşu yapmasını istedi. Bunun meyvesini de gol atarak aldı.

    Bruma da istekliydi

    Bruma da oldukça istekliydi, çok fazla topla buluştu. Ancak sık pas hatası yaptı. Fizik olarak hazır bir görüntü çizse de henüz takıma alışamadığı görüldü.

    Bruma ve Lincoln, Skhupi maçından geçer not aldı #1

    Sinan Akyüz - Ensonhaber Spor Servisi


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