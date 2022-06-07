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    Bruno Alves emekli oldu

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli futbolcu Bruno Alves, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
    • 07.06.2022 - 12:33
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    Bruno Alves emekli oldu

    Son olarak Yunan kulübü Apollon'da oynayan 40 yaşındaki Bruno Alves, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla emekli olduğunu açıkladı.

    Alves açıklamasında, "Futbolculuk kariyerim sona erdi. Spor hayatım boyunca çalıştığım tüm kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu yolculuk bitti ama yeni fırsatlar doğacak. Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

    Fenerbahçe ile şampiyon olmuştu

    Kariyerinde Porto, Zenit, Cagliari, Rangers, Parma kulüplerinin formasını giyen Alves, 2013'ten 2016'ya kadar oynadığı Fenerbahçe'de bir lig şampiyonluğu yaşadı.

    Alves, 96 maça çıktığı Portekiz Milli Takımı formasıyla da 2016'da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

    Bruno Alves emekli oldu #1


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