Bruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Lig Kupası'nda Braga ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için gelen soruya da yanıt verdi.

"LİMİTLERİNİ ZORLAMASI GEREKİYOR"

Portekizli teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

Üç günde bir, arka arkaya oynadığımız için son iki maçta bazı oyuncuların biraz düşüş yaşadığını hissettik. 'Evet ama herkese güvendiğinizi söylemiştiniz' diyebilirsiniz ve öyleyim. Kimseye arkamı dönmüyorum, kimseyi yüzüstü bırakmıyorum. Ama benimle çalışmak için oyuncuların limitlerini zorlaması gerekiyor. Onların bu seviyede çalışmaya ve oynamaya hazır olduklarını hissetmeliyim.