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Bruno Peres, Beşiktaş maçında oynayamayacak
Trabzonspor'un Rizespor'a 3-2 yenildiği maçta sarı kart gören Bruno Peres, Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü.
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 23:35
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Bruno Peres, Beşiktaş mücadelesi öncesi cezalı duruma düştü.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Karşılaşmanın 76. dakikasında sarı kart gören Brezilyalı oyuncu, 3 Nisan'da, Trabzon'da oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.