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    Bruno Peres, Beşiktaş maçında oynayamayacak

    Trabzonspor'un Rizespor'a 3-2 yenildiği maçta sarı kart gören Bruno Peres, Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 23:35
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    Bruno Peres, Beşiktaş maçında oynayamayacak

    Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Bruno Peres, Beşiktaş mücadelesi öncesi cezalı duruma düştü.

    BEŞİKTAŞ MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

    Karşılaşmanın 76. dakikasında sarı kart gören Brezilyalı oyuncu, 3 Nisan'da, Trabzon'da oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

    Bruno Peres, Beşiktaş maçında oynayamayacak #1


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