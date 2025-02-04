Bu Fenerbahçe'ye kalp dayanmaz! Geriye düşüyor, maçı çeviriyor

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Şampiyonluk yarışının takipçisi konumundaki Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü maçlarda kazandığı puanlarla taraftarına farklı bir heyecan yaşatıyor.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 21 maçın 7'sinde kalesinde ilk golü gören taraf olurken bunlarında 5'inde yenilmemeyi, 4'ünü ise lehine çevirip kazanmayı başardı.

Galibiyetlerin hepsini 3-2'lik skorla alan, topladığı 13 puanla zirveye tutunan Kanarya, Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde ise yenilgileri çeviremedi.

AVRUPA'DA DA BENZER TABLO

Özellikle son 4 haftada alınan 3 galibiyetin bu şekilde gelmesi ilk yarılardaki futbol konusunda eleştirileri artırırken, Jose Mourinho'ya bu yorumlara, "Yenik duruma düşüyoruz ve maçı kazanıyoruz. Bu şekilde herkes mutlu oluyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz!" sözleriyle esprili bir yanıt verdi.

Fenerbahçe bu sezon, Avrupa'da da iki Lugano ve Slavia Prag maçlarını geriden gelip kazanırken Twente ve Midtjylland maçlarında ise 1 puan alabildi.

ÜÇLÜ BAŞLADI TEKLİ BİTİRDİ

Rizespor maçına 3'lü savunmayla başlayıp Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın yanında Levent'i oynatan Jose Mourinho'nun maçı bitiriş kadrosu çok konuşuldu.

Galibiyet için tüm riskleri alıp hücumcuları sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, maçın son bölümünü tek stoperin önünde 6 orta saha ve 3 santrforla oynadı.