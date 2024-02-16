Bu kez futbolcu olarak değil! Nejc Skubic, Konyaspor'a geri döndü

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25 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 25 puanla küme düşme hattında bulunan Konyaspor'da Nejc Skubic geri döndü.

2016-2022 yılları arasında Konyaspor’da futbolcu olarak top koşturan Skubic’e kulüpte yeni bir görev verildi.

Yeşil-beyazlılar, 34 yaşındaki ismi Profesyonel Futbol ve Scout Danışmanı görevine getirdi.

"Başarılar diliyoruz"

Konyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Konyaspor'umuzda Profesyonel Futbol ve Scout Danışmanı (Professional Football and Scout Advisor) görevine efsane futbolcularımızdan Nejc Skubic getirildi. Kariyerine Slovenya Süper Lig Takımlarından NK Interblock Ljubljana'da başlayan Skubic, sırasıyla Ivancna Gorica, Drava Ptuj, Otelul Galati ve NK Domzale formaları giydi.



2016 ile 2022 yılları arasında başarıyla Konyaspor'umuzda top koşturan Nejc Skubic, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığımız dönem takım kadromuzda yer aldı. Konyaspor’da olduğu süre boyunca taraftarımızın büyük sevgisini kazanmış Skubic, futbolu Konyaspor'umuzda bıraktı. Profesyonel Futbol ve Scout Danışmanımız Skubic'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.