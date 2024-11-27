Bu kez West Ham, En-Nesyri'yi istiyor

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Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için yeni bir talip çıktı.
Faslı futbolcunun için son dönemde Al Nassr iddiaları gündeme gelirken, En-Nesyri için West Ham United da devreye girdi.
Premier Lig ekibi West Ham United'ın teknik direktörü Julen Lopetegui, Sevilla'da birlikte çalıştığı En-Nesyri'nin transfer edilmesini istiyor.
Danny Ings'i satmayı planlayan ve Alman forvet Niclas Füllkrug'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamayan West Ham United, forvet krizi yaşıyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlerde çıktığı 18 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
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