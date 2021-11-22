Bu listedekileri yemek yok! Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar

Dünyaca ünlü teknik direktörler futbolcuların beslenme tarzına da müdahale ediyor. Bu noktada kesin yasaklı olan gıdaların listesi dikkat çekiyor. İşte futbolculara yasak olan besinler...

90 dakika boyunca yorulmak bilmeksizin koşan futbolcular, bir maçta 1500 ila 2000 kalori enerji harcıyor. Ancak bu kalori açıklarını ne yazık ki istedikleri gibi dolduramıyorlar.

Hem kas gücü olarak hem de kondisyon olarak ağır antrenmanlardan geçen futbolcuların beslenmelerine de özen göstermesi şart...

Teknik direktörler, bu hususta takımlarına bazı yiyecekleri tüketmelerini yasaklayabiliyor.

Son olarak Villa'nın yeni menajeri Steven Gerrard, futbolculara ketçap kullanma yasağı getirdi. İngiliz futbol adamının kararı; Avrupa liglerinin ünlü teknik direktörlerinin futbolcularına getirdiği benzer yasakları gündeme getirdi.

İşte futbolculara yasak gıdalar...

PİZZA

Manchester City’nin çalıştırıcısı Pep Guardiola takımına pizzayı yasaklıyor.

PATATES KIZARTMASI

West Ham United’ın hocası David Moyes, takımına patates kızartmasını yasaklıyor.

KARAMELLİ ÇİKOLATA

Arsenal’in eski teknik direktörü Arsene Wenger takım oyuncularına karamelli çikolatayı yasaklıyor.

BUZLU KOLA

Sunderland eski teknik direktörü Paolo Di Canio, buzlu kolayı yasaklıyor.

MANTAR

Bayern Münih’in eski hocası Giovanni Trapattoni, takım oyuncularına mantar yemelerini yasakladı.

KETÇAP

Milan, Roma, Real Madrid, Juventus gibi takımların eski teknik direktörü Fabio Capello ve Tottenham eski hocası Antonio Conte'nin futbolculara yasakladığı yiyecek ise ketçap.