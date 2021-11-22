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    Bu listedekileri yemek yok! Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar

    Dünyaca ünlü teknik direktörler futbolcuların beslenme tarzına da müdahale ediyor. Bu noktada kesin yasaklı olan gıdaların listesi dikkat çekiyor. İşte futbolculara yasak olan besinler...
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 15:00
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    Bu listedekileri yemek yok! Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar

    90 dakika boyunca yorulmak bilmeksizin koşan futbolcular, bir maçta 1500 ila 2000 kalori enerji harcıyor. Ancak bu kalori açıklarını ne yazık ki istedikleri gibi dolduramıyorlar.

    Hem kas gücü olarak hem de kondisyon olarak ağır antrenmanlardan geçen futbolcuların beslenmelerine de özen göstermesi şart...

    Teknik direktörler, bu hususta takımlarına bazı yiyecekleri tüketmelerini yasaklayabiliyor.

    Son olarak Villa'nın yeni menajeri Steven Gerrard, futbolculara ketçap kullanma yasağı getirdi. İngiliz futbol adamının kararı; Avrupa liglerinin ünlü teknik direktörlerinin futbolcularına getirdiği benzer yasakları gündeme getirdi.

    İşte futbolculara yasak gıdalar...

    Bu listedekileri yemek yok! Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar #1

    PİZZA

    Manchester City’nin çalıştırıcısı Pep Guardiola takımına pizzayı yasaklıyor.

    Bu listedekileri yemek yok! Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar #2

    PATATES KIZARTMASI

    West Ham United’ın hocası David Moyes, takımına patates kızartmasını yasaklıyor.

    Bu listedekileri yemek yok! Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar #3

    KARAMELLİ ÇİKOLATA

    Arsenal’in eski teknik direktörü Arsene Wenger takım oyuncularına karamelli çikolatayı yasaklıyor.

    Bu listedekileri yemek yok! Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar #4

    BUZLU KOLA

    Sunderland eski teknik direktörü Paolo Di Canio, buzlu kolayı yasaklıyor.

    Bu listedekileri yemek yok! Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar #5

    MANTAR

    Bayern Münih’in eski hocası Giovanni Trapattoni, takım oyuncularına mantar yemelerini yasakladı.

    Bu listedekileri yemek yok! Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar #6

    KETÇAP

    Milan, Roma, Real Madrid, Juventus gibi takımların eski teknik direktörü Fabio Capello ve Tottenham eski hocası Antonio Conte'nin futbolculara yasakladığı yiyecek ise ketçap.

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