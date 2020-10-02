Bu sezon ülke puanında Faroe Adaları bile bizi geçti

Bu sezon ülke puanında Faroe Adaları bile bizi geçti

Bu sezon Avrupa'da sadece 1.900 puan toplayabilen Türkiye, 55 ülke arasında 31. oldu. 2.750 puanlı Faroe Adaları ise bizi geçti.

Beşiktaş'ın Rio Ave'ye, Alanyaspor'un da Rosenborg'a elenmesinin ardından gözler Rangers-Galatasaray maçına çevrilmişti.

Ülke puanı açısından kritik önem arz eden maçta İskoç ekibine 2-1 yenilen temsilcimiz, Avrupa'ya veda eden 3. Türk takımı oldu.

3 takımımızın Avrupa'dan elenmesinin ardından geriye sadece Başakşehir ile Sivasspor kaldı.

Takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalamaması ve ekstra puan alamaması sonrası şu ana kadar toplam 9.500 puan toplandı. 5 katılımcımız olması nedeniyle ülke puanına yansıması ise 9.500 puanın 5'e bölünmesi nedeniyle 1.900 puan oldu.

55 ÜLKE ARASINDA 31. OLDUK

9.500 puana Başakşehir 4.000, Galatasaray 3.500, Beşiktaş 1.500, Alanyaspor ise 0.500 puan katkı sağladı. Sivasspor ise henüz puan kazandıramadı. Bu sezon toplanan puanlar göz önüne alındığında 55 ülke arasında 31. olduk.

Kadrolarını futbol dışında ek iş yapan futbolculardan kuran Faroe Adaları takımları ise topladıkları 2.750 puanla Türkiye'yi geride bıraktı.

1.900 puanla geride kaldığımız ve UEFA sıralamasında bizden geride olmasına daha çok puan toplayan ülkeler ise şunlar:

4.000 Macaristan

4.000 İskoçya

4.000 İsrail

3.625 Danimarka

3.500 Polonya

3.500 Norveç

3.250 Güney Kıbrıs

3.000 Sırbistan

3.000 Bulgaristan

2.833 Kuzey İrlanda

2.750 Romanya

2.750 Faroe Adaları

2.625 Bosna Hersek

2.500 İsveç

2.500 Yunanistan

2.375 İsviçre

2.250 Azerbaycan

2.250 Slovenya

2.000 Arnavutluk