Bucaspor 1928'de büyük sevinç

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, sahasında Erbaaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Yeni teknik direktör Tuna Üzümcü yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 5 maçlık kötü gidişatı sonlandırdı.
Maçın yıldızlarından Yasin Öztekin’in kritik golüyle sahadan zaferle ayrılan İzmir ekibi, puanını 27’ye çıkararak Play-Off hattını 5 puan geriden takip etmeye devam etti.
"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Maçın ardından galibiyet sevincini taraftarlarla paylaşan Tuna Üzümcü, “80’inci dakikaya kadar 2-1 gerideydik. Ancak oyuncularımız inançlarını hiç kaybetmedi. Son ana kadar mücadele ettik ve kazandık. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Bucaspor 1928, önümüzdeki hafta Ankara’da Ankara Demirspor’a konuk olacak.
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