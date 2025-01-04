Bucaspor 1928'de Tuna Üzümcü dönemi başladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından devre arasına Play-Off hattının dışında giren Bucaspor 1928, teknik direktör Tuna Üzümcü ile anlaşma sağladı.

Sezona Uğur Balcıoğlu ile başlayıp ardından takımın başına sportif direktörü Nihat Yılmaz'ı geçiren sarı-lacivertliler Üzümcü ile sözleşme imzaladı.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bucaspor 1928 kulübünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ayhan Tuna Üzümcü ile anlaşma sağlamıştır. Yeni teknik direktörümüz ve ekibinde yer alan Fatih Egedik, Recep Öztürk ve Egemen Babaç hocalarımıza başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.