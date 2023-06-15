Bucaspor 1928'i yenen Şanlıurfaspor 1. Lig'de TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, 1. Lig'e çıkan son ekip oldu.

Türkiye'de 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerdeki son karşılaşma olan TFF 2. Lig play-off finalinde Sait Karafırtınalar yönetimindeki Bucaspor 1928 ile Zafer Turan'ın ekibi Şanlıurfaspor, hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçta Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Şanlıurfaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Alınan bu sonuçla yeşil-sarılı takım, Çorum FK ve Kocaelispor'un ardından 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Şanlıurfaspor, 4 yıl sonra 1. Lig'de

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 36. dakikada Behlül Aydın, 52 ve 56. dakikalarda ise Mert Çapar attı.

2011 yılında kurulan Bucaspor 1928 tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkma şansını kaçırırken, Şanlıurfaspor 4 yıl sonra 1. Lig'e çıktı.