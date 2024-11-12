Bucaspor 1928’in attığı gollerin yarısı Yasin Öztekin’den geldi

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 11 hafta itibarıyla 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla 5. basamakta bulunuyor.

İzmir ekibi şu ana kadar rakip fileleri 16 kez sarsarken bu gollerin 8’i ise 37 yaşındaki futbolcusu Yasin Öztekin’den geldi.

Böylece tecrübeli oyuncu sarı-lacivertli ekibin attığı gollerin yarısını tek başına kaydetmiş oldu.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Şu ana kadar oynanan Erbaaspor, Ankara Demirspor, Diyarbekirspor, Giresunspor, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Belediye Derincespor maçlarında 1'er gol atan Öztekin, Karacabey Belediyespor müsabakasında ise 2 gol atmayı başardı.

Golcü oyuncu, bu sezon sadece Somaspor, Beyoğlu Yeniçarşıspor, Serik Belediyespor ve Karaman FK maçlarında skor üretemedi.

Öte yandan Yasin Öztekin (8), TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki gol krallığında zirvede bulunuyor.