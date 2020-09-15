Budescu'ya Erzurumspor ve Ümraniye ilgisi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, Constantin Budescu'yu istiyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor da Rumen futbolcuyu listesine aldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü deplasmanında 1-0 geri düşmesine rağmen geri gelerek 2-1 kazanmayı başaran Erzurumspor, transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

BUDESCU İÇİN YARIŞ VAR

Süper Lig'in yeni ekibinin, Romanya Astra Giurgiu forması giyen 10 numara Constantin Budescu'yu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Sport.ro'nun haberine göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yanı sıra TFF 1. Lig'de hedefi Süper Lig olarak belirleyen Ümraniyespor'un da oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.

Romanya Milli Takımı'nın formasını 15 kez giyen Budescu, daha önce kariyerinde Dalian Yifang, FCSB, Shabab takımlarında da oynamıştı.

Oyuncunun bonservisi için Astra'nın 400 bin euroluk bir talebi olduğu aktarılıyor.