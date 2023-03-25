Buğra Çağıran'dan takımına beraberliği getiren korner golü

1. Lig'in 28. haftası Ankara derbisine sahne oldu. Ahmet Cingöz'ün ekibi Keçiörengücü ile Mustafa Dalcı'nın yönetimindeki Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Kazanan çıkmadı
Keçiörengücü'nün golleri; 45+2'de Ivan Ikic'in kendi kalesine attığı vuruş ve 57. dakikada Malaly Dembele'den geldi.
Gençlerbirliği'nin golleri ise 24. dakikada Mete Kaan Demir ve 80. dakikada Buğra Çağıran'dan geldi. Gençlerbirliği'nde 36. dakikada Uğur Akdemir kırmızı kart gördü.
Buğra kornerden gol attı
Bu mücadeleye ise 80. dakikada kornerden attığı golle Gençlerbirliği'nin futbolcusu Buğra Çağıran damgasını vurdu.
Sol kanattan kullanılan kornerde topun başına geçen Buğra, sağ ayağıyla direkt kaleyi düşündü, içe kavis alan top uzak köşeden ağlarla buluştu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)