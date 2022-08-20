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    Bugün Avrupa'da hangi maçlar var? 20 Ağustos maç programı..

    Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların prorgramı merak konusu oldu.İşte günün maç programı..
    • 20.08.2022 - 13:46
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    Bugün Avrupa'da hangi maçlar var? 20 Ağustos maç programı..

    Liglerin başlamasıyla birlikte futbolseverler günlük olarak maç programını araştırmaya başladı.Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinden hangi maçları oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.

    Süper Lig'de ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden oynanacak mücadeleler büyük ilgi çekiyor.Haftasonunu futbola doyarak geçirmek isteyenler maçlar hakkında detayları öğrenmek istiyor.

    İşte 20 Ağustos Cumartesi günü maç programı;

    Türkiye Süper Lig

    Giresunspor - Kasımpaşa

    Hatayspor - Gaziantep FK

    Antalyaspor - Trabzonspor

    İngiltere Premier Lig

    Tottenham - Wolverhapmton

    Fulham - Brentford

    Leicester City - Southampton

    Everton - Nottingham Forest

    Crystal Palace - Aston Villa

    Bournemouth - Arsenal

    Fransa Ligue 1

    Monaco - Lens

    Marsilya - Nantes

    İspanya La Liga

    Osasuna - Cadiz

    Mallorca - Real Betis

    Celta Vigo - Real Madrid

    İtalya Serie A

    Udinese - Salernitana

    Torino - Lazio

    Sassuolo - Lecce

    Inter - Spezia

    Almanya Bundesliga

    Wolfsburg - Schalke 04

    Augsburg - Mainz 05

    Bayer Leverkusen - Hoffenheim

    Stutgart - Freiburg

    Borussia Dortmund - Werder Bremen

    Union Berlin - Leipzig


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