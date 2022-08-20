Bugün Avrupa'da hangi maçlar var? 20 Ağustos maç programı..

Bugün Avrupa'da hangi maçlar var? 20 Ağustos maç programı..

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların prorgramı merak konusu oldu.İşte günün maç programı..

Liglerin başlamasıyla birlikte futbolseverler günlük olarak maç programını araştırmaya başladı.Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinden hangi maçları oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.

Süper Lig'de ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden oynanacak mücadeleler büyük ilgi çekiyor.Haftasonunu futbola doyarak geçirmek isteyenler maçlar hakkında detayları öğrenmek istiyor.

İşte 20 Ağustos Cumartesi günü maç programı;

Türkiye Süper Lig

Giresunspor - Kasımpaşa

Hatayspor - Gaziantep FK

Antalyaspor - Trabzonspor

İngiltere Premier Lig

Tottenham - Wolverhapmton

Fulham - Brentford

Leicester City - Southampton

Everton - Nottingham Forest

Crystal Palace - Aston Villa

Bournemouth - Arsenal

Fransa Ligue 1

Monaco - Lens

Marsilya - Nantes

İspanya La Liga

Osasuna - Cadiz

Mallorca - Real Betis

Celta Vigo - Real Madrid

İtalya Serie A

Udinese - Salernitana

Torino - Lazio

Sassuolo - Lecce

Inter - Spezia

Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Schalke 04

Augsburg - Mainz 05

Bayer Leverkusen - Hoffenheim

Stutgart - Freiburg

Borussia Dortmund - Werder Bremen

Union Berlin - Leipzig