- Haberler
- Futbol Haberleri
- Bugün Avrupa'da hangi maçlar var? 20 Ağustos maç programı..
Bugün Avrupa'da hangi maçlar var? 20 Ağustos maç programı..
- 20.08.2022 - 13:46
Liglerin başlamasıyla birlikte futbolseverler günlük olarak maç programını araştırmaya başladı.Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinden hangi maçları oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.
Süper Lig'de ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden oynanacak mücadeleler büyük ilgi çekiyor.Haftasonunu futbola doyarak geçirmek isteyenler maçlar hakkında detayları öğrenmek istiyor.
İşte 20 Ağustos Cumartesi günü maç programı;
Türkiye Süper Lig
Giresunspor - Kasımpaşa
Hatayspor - Gaziantep FK
Antalyaspor - Trabzonspor
İngiltere Premier Lig
Tottenham - Wolverhapmton
Fulham - Brentford
Leicester City - Southampton
Everton - Nottingham Forest
Crystal Palace - Aston Villa
Bournemouth - Arsenal
Fransa Ligue 1
Monaco - Lens
Marsilya - Nantes
İspanya La Liga
Osasuna - Cadiz
Mallorca - Real Betis
Celta Vigo - Real Madrid
İtalya Serie A
Udinese - Salernitana
Torino - Lazio
Sassuolo - Lecce
Inter - Spezia
Almanya Bundesliga
Wolfsburg - Schalke 04
Augsburg - Mainz 05
Bayer Leverkusen - Hoffenheim
Stutgart - Freiburg
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Union Berlin - Leipzig