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    Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim Cuma maç programı..

    Futbolseverler günün maçlarını araştırmaya başladı. Konu hakkında araştırma yapanlar "Bugün hangi maçlar var" sorusunu gündeme getirdi.
    • 14.10.2022 - 12:54
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    Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim Cuma maç programı..

    Bugün Türkiye'de ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak futbol müsabakaları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

    Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var?", "Bugün kimin maçı var ve saat kaçta" gibi sorulara yanıt arıyor.

    Futbolseverler 14 Ekim Cuma günü oynanacak maçların detaylarını araştırmaya başladı.Türkiye, Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinden bugün oynanacak maçları derledik.

    İşte 14 Ekim Cuma günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri;

    20.00: Alanyaspor - Antalyaspor

    20.00: Boluspor - Denizlispor

    22.00: Brentford - Brighton & Hove Albion

    22.00: Strasbourg - Lille

    22.00: Rayo Vallecano - Getafe

    21.30: Schalke 04 - Hoffenheim

    21.00: Emmen - Volendam


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