Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.
30 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 30 Nisan Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
19:00 Beşiktaş - Galatasaray
TFF 1. Lig
13:30 Boluspor - Altay
16:00 Altınordu - Bandırmaspor
İngiltere Premier Lig
16:00 Bournemouth - Leeds United
16:00 Newcastle United - Southampton
16:00 Manchester United - Aston Villa
16:00 Fulham - Manchester City
18:30 Liverpool - Tottenham
Fransa Ligue 1
14:00 Monaco - Montpellier
16:00 Clermont - Reims
16:00 Rennes - Angers
16:00 Troyes - Nice
18:05 PSG - Lorient
21:45 Marsilya - Auxerre
Almanya Bundesliga
16:30 Bayern Münih - Hertha Berlin
18:30 Wolfsburg - Mainz 05
İspanya La Liga
15:00 Cadiz - Valencia
17:15 Villarreal - Celta Vigo
19:30 Espanyol - Getafe
22:00 Valladolid - Atletico Madrid
Hollanda KNVB Kupası Final
19:00 Ajax - PSV Eindhoven