Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan 2023 Pazar maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Nisan 2023 Pazar gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. 30 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 30 Nisan Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Spor Toto Süper Lig 19:00 Beşiktaş - Galatasaray TFF 1. Lig 13:30 Boluspor - Altay 16:00 Altınordu - Bandırmaspor İngiltere Premier Lig 16:00 Bournemouth - Leeds United 16:00 Newcastle United - Southampton 16:00 Manchester United - Aston Villa 16:00 Fulham - Manchester City 18:30 Liverpool - Tottenham Fransa Ligue 1 14:00 Monaco - Montpellier 16:00 Clermont - Reims 16:00 Rennes - Angers 16:00 Troyes - Nice 18:05 PSG - Lorient 21:45 Marsilya - Auxerre Almanya Bundesliga 16:30 Bayern Münih - Hertha Berlin 18:30 Wolfsburg - Mainz 05 İspanya La Liga 15:00 Cadiz - Valencia 17:15 Villarreal - Celta Vigo 19:30 Espanyol - Getafe 22:00 Valladolid - Atletico Madrid Hollanda KNVB Kupası Final 19:00 Ajax - PSV Eindhoven