Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.

30 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 30 Nisan Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Spor Toto Süper Lig

19:00 Beşiktaş - Galatasaray

TFF 1. Lig

13:30 Boluspor - Altay

16:00 Altınordu - Bandırmaspor

İngiltere Premier Lig

16:00 Bournemouth - Leeds United

16:00 Newcastle United - Southampton

16:00 Manchester United - Aston Villa

16:00 Fulham - Manchester City

18:30 Liverpool - Tottenham

Fransa Ligue 1

14:00 Monaco - Montpellier

16:00 Clermont - Reims

16:00 Rennes - Angers

16:00 Troyes - Nice

18:05 PSG - Lorient

21:45 Marsilya - Auxerre

Almanya Bundesliga

16:30 Bayern Münih - Hertha Berlin

18:30 Wolfsburg - Mainz 05

İspanya La Liga

15:00 Cadiz - Valencia

17:15 Villarreal - Celta Vigo

19:30 Espanyol - Getafe

22:00 Valladolid - Atletico Madrid

Hollanda KNVB Kupası Final

19:00 Ajax - PSV Eindhoven