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Bugün hangi maçlar var? 31 Aralık 2022 Cumartesi maç programı..
Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap arıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 31 Aralık Cumartesi günü maç programı…
- 31.12.2022 - 14:27
Futbolseverler 2022 yılının son gününde oynanacak futbol maçlarını yakından takip ediyor.
31 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçların programı sosyal medyada araştırılmaya başladı.
Bugün oynanacak maçları yakından takip edenler arama motorlarında bugünün maç programını araştırıyor.
31 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak maçlarının programını sizler için derledik.
2022'nin son maçları bugün oynanacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
31 Aralık 2022 Pazar maç programı
15:30 Wolverhampton - Manchester United
16:00 Barcelona - Espanyol
18:00 Newcastle United - Leeds United
18:00 Manchester City - Everton
18:00 Fulham - Southampton
18:00 Bournemouth - Crystal Palace
18:15 Villarreal - Valencia
18:15 Real Sociedad - Osasuna
20:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal