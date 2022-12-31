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    Bugün hangi maçlar var? 31 Aralık 2022 Cumartesi maç programı..

    Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap arıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 31 Aralık Cumartesi günü maç programı…
    • 31.12.2022 - 14:27
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    Bugün hangi maçlar var? 31 Aralık 2022 Cumartesi maç programı..

    Futbolseverler 2022 yılının son gününde oynanacak futbol maçlarını yakından takip ediyor.

    31 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçların programı sosyal medyada araştırılmaya başladı.

    Bugün oynanacak maçları yakından takip edenler arama motorlarında bugünün maç programını araştırıyor.

    31 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak maçlarının programını sizler için derledik.

    2022'nin son maçları bugün oynanacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

    31 Aralık 2022 Pazar maç programı

    15:30 Wolverhampton - Manchester United

    16:00 Barcelona - Espanyol

    18:00 Newcastle United - Leeds United

    18:00 Manchester City - Everton

    18:00 Fulham - Southampton

    18:00 Bournemouth - Crystal Palace

    18:15 Villarreal - Valencia

    18:15 Real Sociedad - Osasuna

    20:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal


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