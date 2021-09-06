Bülent Korkmaz, Alanyaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Bülent Korkmaz, Alanyaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Alanyaspor, teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ın getirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Çağdaş Atan'la yollarını ayırmıştı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akdeniz ekibi, yeni hocayla anlaşmaya vardı.

Çağdaş Atan'dan boşalan göreve Bülent Korkmaz getirildi.

"HOŞ GELDİN BÜLENT KORKMAZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspor’umuza hoş geldin Bülent Korkmaz" ifadeleri kullanıldı.

Bülent Korkmaz, daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Konyaspor ve Antalyaspor gibi takımları çalıştırmıştı.



