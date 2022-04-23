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    Bülent Korkmaz: Bizim için maçın 1. dakikasında her şey bitti

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, "Maçın 1. dakikasında her şey bitti" dedi.
    • 23.04.2022 - 00:31
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    Bülent Korkmaz: Bizim için maçın 1. dakikasında her şey bitti

    Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu.

    "Maçın 1. dakikasında herşey bitti"

    Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Farklı konuşulacak bir şey yok. Tek söyleyeceğim bu maç bizim için final maçıydı. Her yönden çok iyi hazırlanmıştık. Maalesef oyunun başında gördüğümüz basit kırmızı kart, doğru bir kırmızı kart. Maçtan önce bazı oyunculara özellikle sakin olmaları gerektiğini söyledim. Maalesef penaltılarla beraber oyun da bitti, maç da bitti. Maçın 1. dakikasında her şey bitti" diye konuştu.

    Bülent Korkmaz: Bizim için maçın 1. dakikasında her şey bitti #1

    "Matematiksel olarak hala bir şansımız var"

    İHA'nın göre, Baiano'ya özellikle sakin olmasını söylediğini vurgulayan Korkmaz, "Neden böyle yaptı bilmiyorum. Çünkü final maçıydı. Bu maçı alsaydık bambaşka bir senaryo olacaktı. Matematiksel olarak hala bir şansımız var ama çok küçük bir ihtimal" şeklinde konuştu.


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