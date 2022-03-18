Bülent Korkmaz: Geldiğimden bu yana ilk kez gördüm

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 3-2'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından konuştu.

"MAĞLUP OLSAYDIK BİZİM İÇİN KIRILMA MAÇI OLABİLİRDİ"

Korkmaz, "Mağlup olsaydık bizim kırılma maçımız olabilirdi. Psikolojik olarak dibe gitmiş takım, daha da dibe gidebilirdi ve takımı oradan kaldırmak zor olurdu. Bu maç bizim için önemliydi ve 3 puanı almak önemliydi" ifadelerini kullandı.

"GELDİĞİMDEN BERİ İLK DEFA OYUNCULARIN YÜZÜNDE KAZANMA İSTEĞİ GÖRDÜM"

Bülent Korkmaz ayrıca, "Geldiğimden bu yana ilk defa oyuncuların yüzünde böyle bir kazanma istediği vardı. Trabzonspor, çok yetenekli bir takım, ligin lideri onları burada yenmek bizim için bir başlangıç. İnşallah bunun sonu bizim için iyi olur" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir maçı mutlu şekilde tamamladıklarını belirtti.



Kaleci Gökhan Akkan'ın maçtan sonra "Bu başlangıç maçımız." şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"HİÇBİR ZAMAN TESLİM OLMADIM"

"İnşallah iyi bitireceğiz. Reaksiyonlar çok önemli. Gittiğim her takımda oyuncuların reaksiyonu, davranışı hep skoru değiştirdi. Burada biraz geç oldu ama önemli olan devamı. Kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Kaybetseydik her şey bitiyordu. Oyunculara, 'Artık toplantı yapmanın, konuşmanın anlamı yok. Sahada eylem yapacaksınız.' demiştim. Milli takım arasına moralli girdik ve daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Bazı oyuncular sakatlığı nedeniyle geriledi. Onlar da toparlayacaktır. Her zaman umudunuz olacak. Bunu hiç yitirmeyeceğiz. Umutlu olmazsanız bu işi yapmayın. Hiçbir zaman teslim olmadım. Kaybederken bile yüreğinizle kaybedeceksiniz."