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    Bülent Korkmaz: İnşallah Konyaspor ligde kalacak

    Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 4-3 kazandıkları Başakşehir maçıyla ligde kalma umutlarının arttığını belirtti.
    • AA
    • 14.07.2020 - 00:32
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    Bülent Korkmaz: İnşallah Konyaspor ligde kalacak

    Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig’in 32. Haftasında 4-3 kazandıkları Başakşehir maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Korkmaz, şunları söyledi:

    “Mağlup duruma düşmemize rağmen iyi bir oyunla ilk yarıyı 3-1 kapattık. Maalesef bu sene bunu yaşıyoruz. O stres, o baskı. Geçmişten gelen o kaybetme ve kazanamama duygusu oyuncuların üzerinde bir stres baskı oluşturuyor. 3-1’lik skoru tutamadık. Yaptığımız analizlerde de yediğimiz gollerde özellikle geri paslara dikkat edecektik. Öyle iki tane gol yedik. Ama sonunda kazandık. Önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde iki tane daha önemli maç var. İnşallah ligde kalan bir Konyaspor, seneye Süper Lig’de olan bir Konyaspor olur inşallah."

    Bülent Korkmaz: İnşallah Konyaspor ligde kalacak #1

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