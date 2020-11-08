Galatasaray'ın unutulmaz kaptanlarından Bülent Korkmaz, NTV'de yayınlanan Kırılma Anı porgramının konuğu oldu. Korkmaz, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın devamının gelmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Bülent Korkmaz, katıldığı özel bir yayında açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, Türk futbolunun en önemli sorunlarından birinin istikrar olduğunu söyledi ve UEFA kupası aldıkları dönem sonrasını işaret etti.

"2000 RUHU DENMESİNE KIZIYORUM"

"UEFA kupasından sonra yanlışlıklar yapılmasaydı Şampiyonlar Ligi'ni de kazanabilirdik. 2000 ruhu denmesine kızıyorum. Zaten 3-4 yıllık birlikteliklerin sonucunda başarılar geliyor. Liverpool'un şampiyonluğu ya da Atalanta'nın şu anda geldiği nokta gibi. Biz de hep yap-boz. Doğru adımlar ve istikrar çok önemli. Fatih Terim'e inandı o dönemde yönetim. 4 senenin sonunda şampiyonluk geldi. Sonra Lucescu dönemi o dönem de iyiydi. 2 yıl iyi gidiş vardı. Şampiyon olunan sezonun sonunda yollar ayrıldı. Keşke inanılmaya devam edilseydi."

Bülent Korkmaz: Şampiyonlar Ligi'ni de kazanabilirdik - İZLE