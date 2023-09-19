Bülent Korkmaz ve Tanju Çolak'dan Mauro Icardi yorumu Galatasaray'ın unutulmaz stoperi Bülent Korkmaz, ve eski golcüsü Tanju Çolak Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi hakkında konuştu.

Korkmaz, Arjantinli santrfora övgü dolu sözler sarf ederken, kendi döneminde Icardi ile karşılaşması halinde "Ben oynamak istemem. Ben açıkça söyleyeyim. Ben o kadar santrforla oynadım oynamak istemem. Cepheden tutarım ama çok rahat tutarım. Kenara indin mi geçmiş olsun ama... Çok zor işim." ifadelerini kullandı.

8 maçta 9 gole katkı

Mauro Icardi, bu sezon 8 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Bülent Korkmaz'ın da kariyeri başarılarla dolu

Bülent Korkmaz, efsane olduğu Galatasaray'da 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kazanmıştı.

"Çıksın röveşata atsın da görelim"

Öte yandan Süper Lig'in unutulmaz golcüsü Tanju Çolak da Mauro Icardi için bazı yorumlarda bulundu.

Arjantinli oyuncunun yeterince çalışmadığını söyleyen Çolak, Icardi'yi kendisiyle kıyasladı.