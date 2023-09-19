Bülent Korkmaz ve Tanju Çolak'dan Mauro Icardi yorumu

Galatasaray'ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi hakkında konuştu.
Korkmaz, Arjantinli santrfora övgü dolu sözler sarf ederken, kendi döneminde Icardi ile karşılaşması halinde "Ben oynamak istemem. Ben açıkça söyleyeyim. Ben o kadar santrforla oynadım oynamak istemem. Cepheden tutarım ama çok rahat tutarım. Kenara indin mi geçmiş olsun ama... Çok zor işim." ifadelerini kullandı.
8 maçta 9 gole katkı
Mauro Icardi, bu sezon 8 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Bülent Korkmaz'ın da kariyeri başarılarla dolu
Bülent Korkmaz, efsane olduğu Galatasaray'da 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kazanmıştı.
"Çıksın röveşata atsın da görelim"
Öte yandan Süper Lig'in unutulmaz golcüsü Tanju Çolak da Mauro Icardi için bazı yorumlarda bulundu.
Arjantinli oyuncunun yeterince çalışmadığını söyleyen Çolak, Icardi'yi kendisiyle kıyasladı.
Doğruya doğru, adam gerçekten gol atıyor. Bu konuda farklı bir şey düşünmeye gerek yok. Kendisini tebrik ediyorum, 'bravo' diyorum. Rekorlar da zaten kırılmak içindir. Ancak bana göre Mauro Icardi hiç idman yapmıyor. Gücü, kuvveti yok. Futbola uzak gözüküyor. Samsunspor maçını ben de izledim. Sahada çok hareketsizdi. 90 dakika ne yaptı? Tamam değişik goller de atıyor ama çıksın benim gibi bir röveşata ya da vole atsın da görelim.