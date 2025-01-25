Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı! Fernando Muslera, Galatasaray tarihine geçti

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Galatasaray'ın kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, Süper Lig'in 21. haftasında evinde oynadıkları Konyaspor maçıyla kulüp tarihine bir kez daha adını yazdırdı.

Uzun yıllardır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, takımla yaşadığı birçok başarının yanında kişisel olarak da kulüp tarihinde önemli bir yerde bulunuyor.

BÜLENT KORKMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Galatasaray ile 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, Konyaspor müsabakasına 11'de başladı ve Süper Lig'de 429. maçına çıktı.

38 yaşındaki file bekçisi böylece sarı-kırmızılıların efsane kaptanı Bülent Korkmaz'ın ligdeki 428 maçlık rekorunu geçerek, Galatasaray'ın ligde en çok forma giyen futbolcusu oldu.

Galatasaray ile en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcu ünvanı da Muslera'da bulunuyor.

PLAKET VERİLDİ

Karşılaşma öncesinde Galatasaraylı futbolcular, çıkış tünelinde iki gruba ayrılıp, Fernando Muslera'yı bekledi.

Muslera da takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde sahaya çıktı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de Uruguaylı kaleciye, plaket ve üzerinde 429 numaralı İngilizce 'Legend' yazılı olduğu forma hediye etti.

Daha sonra taraftarların isteğini kırmayan Fernando Muslera, 3'lü çektirdi.

17 KUPA KAZANDI

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile Süper Lig'de 7, TFF Süper Kupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez olmak üzere 17 kupa kazandı.

Muslera, ayrıca sarı-kırmızılılarda en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu olarak da yer alıyor.