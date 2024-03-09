Bülent Uygun: Ali Şansalan, Alanyasporlu futbolcularla sarmaş dolaş

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Süper Lig'de 29. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 49. dakikada Ahmed Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Sivasspor'un tek golü 64. dakikada Rey Manaj'dan geldi.

Bu sezonki 9. mağlubiyetini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Maalesef mağlup ayrıldık"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, şunları dedi:

Alanyaspor’u tebrik ediyorum. 8 haftalık bir periyot içerisinde belki de en iyi oynadığımız maçı kaybettik. Bu bizim adımıza üzüntü verici. İyi oynarken kaybetmek üzüyor. Futbolcularımızı kutluyorum iyi mücadele ettiler. O kadar stresli ortamdan buraya geldiler. Taraftarımızı da teşekkür ediyorum. O coşkuyu bizimle beraber yaşamaya başladılar. Maalesef mağlup ayrıldık.

"Futbolcularımı engelleyen bir hakem vardı"

Müsabakanın hakemi Ali Şansalan’a tepki gösteren Uygun, şu ifadeleri kullandı:

Maçın hakemi Ali Şansalan, Alanyasporlu futbolcularla sarmaş dolaş. Bizimkilere gelince bağırmalar oldu. Bu ülkede hakemlerimiz kendilerini geliştirmek zorunda. Hakemlerimizin gelişmesi için her şeyi söyleyen adamım. Hakemlerin gelişmeye niyetleri yok. Sistem belli, soran yok. Bugün bütün takdir haklarını bize verip, kart gösterdi. Bakacağız yapacak bir şey yok. Bütün takımların hepsi aynı stres içerisinde. Sen hakemsin adilsin, gördüğünü çalacaksın. Adamın omzuna vuruyor, yüzünü tutuyor sarı kart, neyse bakacağız. Maalesef mağlup ayrıldık. Futbolcularımı engelleyen bir hakem vardı. Bana 3 maç ceza aldıran hakemin 4 hafta sonra buraya maç verdiren MHK’ye de diyecek söz bulamıyorum.