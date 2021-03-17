Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rize'den yayın yapan yerel bir televizyona açıklamalarda bulundu. Uygun, Erdoğan için, "Ülke aşığı, İslam'ın hizmetkarı" ifadelerini kullandı.

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Çay TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HEDEFLEYEN BİR RİZESPOR OLACAK"

Rizespor'un hedefinin Şampiyonlar Ligi olduğunu ifade eden Bülent Uygun, "Futbol ayakla oynanan bir oyun değil! Futbol yüreğinle, beyninle ve ayağınla oynanan bir oyun! Hedeflerimiz değişecek. Bundan sonra Avrupa'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen bir Rizespor olacak. Türkiye Kupası'nı da müzemize götürmek yakışır. Bunları başarabiliriz. Marius Sumudica ile yaşanan sıkıntıları artık konuşmayalım, geçmişte kaldı" dedi.

YABANCI DA KRİTER OLMALI

Futboldaki yabancı sayısı hakkında da konuşan Bülent Uygun, "32 yaşındaki yabancıya 5 yıllık kontrat veriyoruz, sonra seneye kovuyoruz. Biz böyle bir ülkeyiz. Yabancı konusunda yaş ve milli olma sayısı gibi kriterler olmalı. Cristiano Ronaldo, Türkiye'ye geliyorsa; 40 yaşında da gelsin ama bilmediğimiz 33 yaşındaki yabancıyı 3-4 senelik kontratlarla getirmeyelim. Futbolda yeni bir yapılanma şart, yoksa bizi kötü günler bekliyor." dedi.

TÜRK FUTBOLU KÖTÜYE GİDİYOR

Türk futbolunun uçuruma sürüklendiğini ifade eden Bülent Uygun, "Doğru yönetilen futbol kulüpleri, TFF yaptırımları olursa, şampiyon olabilir. Rizespor'un da borcu ve transfer yasağı yok, doğru bir yapılanmayla önündeki süreci yönetilebilir. 3 milyar TL borcu olan kulüpler var, Türk futbolu iyi yere gitmiyor." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN, İSLAMIN HİZMETKARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Bülent Uygun, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah ömrümüzden ömür versin, ona sevgimizi anlatmamıza zaten gerek yok. Ben, 1993 yılında Fenerbahçe'ye geldiğimde gol krallığına giderken o zaman daha spor camiasından kimse yoktu. Sporcuların olmadığı bir ortamda ben şöyle dedim; Benim belediye başkanım Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir diye beyanat verdim, sonra bütün gazeteler manşet yaptı. Sonraki süreçte de beyefendi zaten belediye başkanı seçildi. Ziyarete gittim. Orada kendisine, "Efendim bırakın belediye başkanlığını, siz bu ülkede başbakan olarak öyle hizmetler yapacaksınız ki dost düşman sizi ayakta alkışlayacak. Başbakanlığı da bırakın, İslam'ın lideri olarak mazlumun sesi olacaksınız, tüm dünyada İslam'ın lideri olarak Türkiye'nin İslam'ın hizmetkarı olacaksınız, biz de sizin yanınızda olacağız. O zamandan bu yana ben beyefendiyle çok görüşmedim, benim siyasetle işim olmaz." dedi.

ATAM, ERDOĞAN'I ALNINDAN ÖPER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Rize ile değil tüm ülke sporu ile de yakından ilgilendiğini ifade eden Bülent Uygun, "Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Atam sayın beyefendiyi alnından öper. Çünkü onun ülkem için hayal ettiği, planladığı bütün projelere baktığımız zaman zaten onların hepsini görür ve takdirle karşılar. Yiğidi öldür hakkını ver derler. Beyefendi, ülke aşığı, İslam'ın hizmetkarı... Rizespor ile de ilgileniyor tabii. Biz de galip gelince tebrik etmek için kendisi sağolsun, 'Rizesporumuza hoşgeldin, ben inanıyorum ki çocuklarla beraber Rizespor'u hak ettiği yere taşıyacaksınız' dedi sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın beyefendi sadece Rize ile ilgilenmiyor, bütün ülkemizle ilgileniyor. Allah, beyefendiye güç versin, canımızdan can versin." şeklinde konuştu.