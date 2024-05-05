Bülent Uygun: Bazı arkadaşlar beklediğim performansın p'sini vermedi Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray'a 6-1'lik skorla yenildikleri maçın ardından takımını eleştirdi.

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Süper Lig’in 35’inci haftasında lider Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor’u 6-1 yendi.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 11’inci ve 60’ıncı dakikalarda Hakim Ziyech, 38’inci ve 73’üncü dakikalarda Dries Mertens ile 59’uncu ve 85’inci dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Sivasspor’un tek golü 54’üncü dakikada Caner Osmanpaşa’dan geldi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray mağlubiyeti sonrası konuştu.

"İyi oynamadık"

6-1'lik farklı mağlubiyet sonrası flaş röportajda çok kısa bir açıklama yapan Bülent Uygun, şu ifadeleri kullandı: