Bülent Uygun: Beşiktaş'a teşekkür ediyorum Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Sivasspor, Beşiktaş deplasmanında 2-0 mağlup oldu.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA TEŞEKKÜRLER"

Bülent Uygun yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bazılarına teşekkür etmek lazım. Birincisi, futbol oynama adına saha zemini muhteşemdi. Uzun zamandan beri, Türkiye'deki sahaların hepsi birbirinden kötü. Futbol oynamaya karşı çıkan zeminler. Bu zemin süperdi. Beşiktaş taraftarına teşekkürler, görsel şov yaptılar. Futbolun bütün güzellikleri sergilendi."

"MİLLİ ARA BİZE İLAÇ GİBİ GELECEK"

Bülent Uygun ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş, en formdaki takım. Geçen hafta 5 attılar. Biz defansif anlamda en güzel şekilde uyguladık. Fazla pozisyon vermeden 25-26. dakikadaki penaltıya kadar her şey güzeldi ama penaltıdan sonra bozuldu. Çok eksiğimiz var, futbolcularımızın bazıları idmansız. Milli ara bize ilaç gibi gelecek. Sevindirici taraf, defansif anlamdaki süreci doğru yürütüyoruz. Rey Manaj çok önemli ama ona bir türlü top getiremiyoruz, istediğimiz şeyleri tam anlamıyla yapamadık. Son dakikadaki golü saymıyorum, mağlup olduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyor, Avrupa'da başarılar diliyorum. Biz de hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaparak taraftarımızın istediği Sivasspor'u onlara izletmek istiyoruz."

"5 TANE POZİSYON VERMEDİK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Tüpraş Stadyumu'nun zemininin futbola yakışır bir biçimde olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bütün sahalar futbola yakışır biçimde değil. Beşiktaş Stadı'nda güzel bir çim ve her pozisyonda destekleyen hücum anlamında iten bir taraftar gördük. Geçen hafta 5 atmışlardı; bu hafta da savunma anlamında oyun mantalitemizle 5 tane pozisyon vermedik. Kadromuz eksik. Milli ara ilaç gibi gelecek. Sivasspor olarak oyun mantalitemizle oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum”

"SİVASSPOR DENGELİ GİDİYOR"

Sivasspor'u daha iyi yerlere getireceklerini söyleyen Uygun şu cümleleri kurdu:

“Defans yapıyoruz, defansta eksiklerimiz var. Kadro yapımızla oyunu, taktiği bu anlamda yapmamız gerekiyor. Trabzonspor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Kayserispor ile oynadık. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Beşiktaş deplasmanında ne yapacağınız bellidir. Borcu olmayan tek kulüp Sivasspor'dur. Herkesin borcu ortada. 30-40 milyar borçlar var. Sivasspor dengeli gidiyor. Daha iyi duruma gelecek. Rakibe göre oyunumuz, mantalitemiz değişecek. Sivasspor'u daha iyi yerlere getireceğiz”

Karşılaşma içerisinde Raj Manaj ile Ciro Immobile arasında yaşanan pozisyonla ilgili soruya Bülent Uygun, şu yanıtı verdi:

“Görmedim o pozisyonu, Immobile'nin biraz agresifliği var. Benim babam da güreşçiydi. Yapmaması gereken bir hareketti. Ben görmedim ama hakemin direkt önündeydi.”

"SİVASSPOR'DA ÖRNEK BİR YÖNETİM ANLAYIŞI VAR"

Geçtiğimiz günlerde kızının sağlık sorunu nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini belirten Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepimizin evlatlarına Allah sağlık versin. Zor bir süreçti o süreci geçtik. Bizler kulüpler anlamında şirketleşince profesyonelleştikçe bu süreci yaşamamış olacağız. Eskişehir, Kocaelispor, Sakaryaspor, MKE Ankaragücü, Bursaspor; bunları görünce keyif alırsın. Futbol keyfini, marka değerini yukarı taşırsın. Sivasspor'da örnek bir yönetim anlayışı var. Trabzonspor, Beşiktaş maçlarına çıkarken oyuncuları motive etmeye gerek yok. Genel anlamda inanmalarını, istemelerini, arzulamalarını ve çabalamalarını istiyoruz.”

"MİLLİ TAKIMDA TOPU GÖĞSÜYLE KONTROL ETMEYİ BİLEN OYUNCU YOK"

Ülke futbolu için projeli ve planlı şekilde çalışmalar yapılmasının altını çizen Bülent Uygun şunları söyledi: