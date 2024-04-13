Bülent Uygun: Çok zor maçlarımız var Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Gerçekçi konuşmamız lazım; çok zor maçlarımız var. Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor..." dedi.

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Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanına giden Sivasspor, bordo-mavilileri 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Mourinho, Klopp gelse yapamaz dendi"

Futbolculara teşekkür ederek sözlerine başlayan Bülent Uygun şunları dedi:

"Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok sendrom yaşadık, son dakikada 5 futbolcumuz ayrılmak istedi, 6 oyuncumuz sakatlandı ve o süreçte çok mağlubiyet aldık. Hepsinin alnından öpüyorum. Teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de taraftarlarıma. Bugün buraya 300 tane 'Yiğido' geldi bir sürpriz yaparak."

"Çok zor maçlarımız var"

Kariyeri boyunca hep zorlu takımların hocalığını yaptığını söyleyen Bülent Uygun şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Trabzonspor merkezden hücum eden bir takım. Geçişlerde iyi kapatıp Rey Manaj üzerinden kontratak planımızı iyi sahaya sürdük. Kalan maçlarımızda ne kadar puan alırsak o kadar mutlu olacağız. Ligin en az bütçeli ikinci takımı ve en yaşlı takımıyız. Gerçekçi konuşmamız lazım; çok zor maçlarımız var. Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor... Hayatım boyunca 8 takımım hep düşmeye oynadı. Mourinho, Klopp gelse başaramaz dendi. Biz hep başardık. O yüzden de ekibimi bir kez daha tebrik ediyorum."

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor gibi iyi, merkezi oyun sistemini benimsemiş, geçiş oyunlarını çok iyi yapan Pepe, Visca, Trezeguet gibi birbirinden yetenekli, oyun kurumu anlamında Berat gibi önemli futbolcuları olan bir takıma karşı başka bir planlama ile birlikte bir oyun mantalitesini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.

"Bayram hediyesi olarak taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz"

"Böyle bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz." diyen Uygun, şunları söyledi:

"Bayram hediyesi olarak taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Sürpriz yaparak 300 taraftarımız maç için buralara kadar geldi, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerim gerçekten teşekkürü hak ediyor. Türkiye liginin İstanbulspor'dan sonra en az bütçeli, bununla beraber Avrupa'da en yaşlı takımlardan biri olmamıza rağmen, karakterleri, oyun anlayışları, verdiğimiz görevler, uyguladığımız taktikleri layıkıyla yerine getirerek, bugün itibarıyla ligde kalmayı bir nevi garantiledik. Bunun için hepsinin alnından öpüyor, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşısında aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Trabzonspor bizleri çok iyi şekilde ağırladı. İyi bir müsabaka oldu, istediğimiz 3 puandı. Kontrollü oynadık ve istediğimizi aldık bunun için çok mutluyuz. Teknik ekibe ve futbolculara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki maçlara odaklandık." dedi.