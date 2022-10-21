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    Bülent Uygun: Fenerbahçe, Alex'i sportif direktör yapmalı

    Bülent Uygun: Fenerbahçe, Alex'i sportif direktör yapmalı

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan tecrübeli teknik adam Bülent Uygun, Ali Koç'a Alex de Souza çağrısı yaptı.
    • 21.10.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 13:00
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    Süper Lig'deki takımların durumu ve Milli Takım ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza atan tecrübeli teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili konuştu.

    Fanatik'e açıklamalar yapan Bülent Uygun, Sivasspor'un başındayken girdikleri şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak, "Sivas'ta çok iyi işler yaptık. Yendiğimizde şampiyonluk için çok büyük bir yol katedeceğimiz iki tane maç vardı Sivas'ta. Biri Beşiktaş , biri Galatasaray. O maçlarda da inanılmaz top oynadık ama belki nasibimiz değildi, ruhumuzun kazanamadığı, kaderimizin bize çizdiği şampiyon olmama durumu vardı, olamadık. 73 puan aldık, 68, 67, 65'lerle şampiyon olunan ligde 73 puan topluyorsun. Sivasspor'un şampiyonluğunu yediler ama Şampiyonlar Ligi'ne götürdük." dedi.

    Bülent Uygun: Fenerbahçe, Alex i sportif direktör yapmalı #1

    "Kim Min-Jae'yi Bilic getirdi"

    Fenerbahçe'deki başarılı sezonunun ardından ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae ile ilgili de konuşan Uygun, "Herkes Kim'i Vitor Pereira getirdi sanıyor, o getirmedi, Biliç getirdi ülkeye. Biliç söyledi. Ya adama dünyanın en iyi kadrolarını verdik, içine etti. Biz kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz." şeklinde konuştu.

    Bülent Uygun: Fenerbahçe, Alex i sportif direktör yapmalı #2

    "Alex'i Fenerbahçe'ye getir"

    Fenerbahçe ve Ali Koç ile ilgili de konuşan Uygun, "Senin Türkiye'ye gelmiş en büyük yabancılarından bir tanesi Alex'tir. Senin 3 bininci golünü attığında primini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Fenerbahçe ve ülke aşığı bir adam... En kötü sportif direktörün yap. Ne işi var Comolli'nin Zomolli'nin hatırlamıyorum şimdi ismini..." ifadelerini kullandı.

    Bülent Uygun: Fenerbahçe, Alex i sportif direktör yapmalı #3


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