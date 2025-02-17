Bülent Uygun, Fenerbahçeli işadamlarıyla buluştu

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Fenerbahçeli İşadamları Derneği (FBİAD) geleneksel buluşmasında camianın önde gelen isimleri bir araya geldi.

Fenerbahçe Dalyan Club'ta gerçekleştirilen organizasyona Yüksek Divan Kurulu Başkanı M. Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Dernekler Birimi Müdürü Asil Ramazan Erkan, FBİAD Başkanı Güven Güleşçe, dernek üyeleri ve ailelerinin yanı sıra Fenerbahçe eski futbolcularından Bülent Uygun, Tarık Daşgün ile teknik direktör Yılmaz Vural katıldı.

"FENERBAHÇELİLİĞİN GEREĞİ BUDUR"

Teknik direktör Bülent Uygun, 3 Temmuz kumpasında kader birliği yaşadıkları Şekip Mosturoğlu'na teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Şekip Mosturoğlu kader birliği yaptığımız direniş bayramının 5 kahramanından bir tanesi. Çok zorluklar altında inanılmaz mücadele vererek Fenerbahçe'nin büyüklüğünü göstermiş özel bir insan. Onu tebrik ediyorum. FBİAD'lı güzel insanlarla bir arada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Bizler Fenerbahçe'de top oynadık, şampiyonluklar yaşadık, gol kralı oldum. Fenerbahçe'den en fazla puan olan teknik direktör oldum. Fenerbahçeliliğin gerekliliği budur, asilliği budur. Rakibi kim olursa olsun sahaya çıkar en iyisini yapar. Biz de teknik direktörlük kariyerimizde en iyisini en güzelini yapmaya çalıştık. Gerek teknik direktörlükte gerek futbolculuk zamanında bu camianın şerefli formasını giymekten onur ve mutluluğunu yaşadık." dedi.