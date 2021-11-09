Bülent Uygun: Fenerbahçe'yi uzak ara şampiyon yaparım

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Bülent Uygun, Fenerbahçe'yi çalıştırsa şampiyon yapabileceğini söyledi.

Fenerbahçe’de alınan kötü sonuçlar nedeniyle, Vitor Pereira en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

Pereira tartışmaları devam ederken Süper Lig ekiplerinden Rizespor’un teknik direktörü Bülent Uygun çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uygun açıklamalarında Fenerbahçe’yi çalıştırırsa, uzak ara şampiyon yapabileceğini belirtti.

Bülent Uygun Ajansspor’a yaptığı açıklamada, "Ali Koç, Fenerbahçe’nin ekonomik dar boğazdan kurtulması için büyük şanstır. Ancak hataları olmuştur. Doğru bir sportif direktörle çalışmadı. Neticesinde hatalı transferler yapıldı.





“GELEN FUTBOLCULAR FENERBAHÇE’NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLAYAMADI”

Mesela Flamingo’daki Gabriel Barbosa, Ajax’tan Steven Berghuis, Montpellier'den Samba ya da Lille’den Renato gibi yıldız isimlerin alınmasını beklerdim. Eski tecrübeli futbolcularından akil insanlar grubunu oluşturmaması Ali Koç ve Fenerbahçe’ye pahalıya patladı. Gelen birçok futbolcu Fenerbahçe’nin büyüklüğünü anlayamadı. Şimdi bunun acısını çekiyorlar. Galatasaray derbisinde alınacak kötü bir sonuç işi daha kötü boyutlara götürebilir.





“FENERBAHÇE’Yİ UZAK ARA ŞAMPİYON YAPARIM”

Fenerbahçe’yi kötü yönetirsen taraftar ve kaliteli futbolcularla şampiyon olursun. İyi yönetirsen zaten şampiyon olursun. Çok iyi yönetirsen de uzak ara şampiyon olursun.

Keyif alırsın… Aslında şöyle düşünmek gerek; Sakarya’yı, Kocaeli’yi Eskişehir’i Konya’yı, Sivas’ı gibi Anadolu’dan bir takım şampiyon yaparsan ömür boyu o kulübün kahramanı olursun.

Esas mesele İstanbul takımlarını şampiyonluk yapmak değil Anadolu’dan şampiyon çıkarmak. Ben onu isterim. Zaten Fenerbahçe’ye hoca olursam uzak ara şampiyonluklar yaşarım.





“ALİ KOÇ AKİL İNSANLARDAN BİR EKİP KURMALI”

Dediğim gibi Başkan Ali Koç, akil insanlardan bir ekip kurmalı. Mesela Rıdvan Dilmen veya Alex Sportif Direktör olabilir. Dünya futbolunu yakından takip eden bir sistem oluşturulmalı. Bunu da Fenerbahçe’nin içinden birileriyle yapmak lazım. Bu sezon tüm takımların borç yapılandırması bitiyor. Ekonomik kriz kapıda. Doğru planlama yapılmalı. Bu da futbolun içinden gelen scout ekibiyle başarılabilir.

Başkan Ali Koç, akil insanlardan bir ekip kurmalı. Mesela Rıdvan Dilmen veya Alex Sportif Direktör olabilir. Dünya futbolunu yakından takip eden bir sistem oluşturulmalı. Bunu da Fenerbahçe’nin içinden birileriyle yapmak lazım. Bu sezon tüm takımların borç yapılandırması bitiyor. Ekonomik kriz kapıda. Doğru planlama yapılmalı. Bu da futbolun içinden gelen scout ekibiyle başarılabilir." ifadelerini kullandı.