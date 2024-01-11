Bülent Uygun: Hayatımda bu kadar çok kaosu bir arada yaşamadım

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Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray'ın golü 45+1'de Kerem Demirbay'dan gelirken, Sivasspor'un golünü 86. dakikada Fode Koita penaltıdan kaydetti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 90+6'da kırmızı kart gördü.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bülent Uygun, şunları dedi:

Takımsal anlamda bazı sorunlarımız vardı. Ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce ben hayatımda bu kadar çok kaosu bir arada yaşamadım. Bunları açıklarız. Rakibi analiz ettik. Onu düşünerek, hiç oynamadıkları bir sistemi çocuklara anlattım ve onlar da çok iyi yerine getirdi. 1-2 pozisyon verdik, biz de pozisyona girdik. Maçtan 3 puanla ayrılabilecek pozisyonları bulduk. Eksiklerimiz çoktu, bizim için önemli eksiklerdi. Buna rağmen puanı almak önemli. Sadece seyircilerimizden şunu istiyorum, kombinelerinizi alın. Sivasspor'a hep birlikte sahip çıkacağız. Ondan sonra da başarıdan başarıya inşallah birlikte koşacağız.